2ª etapa da Campanha de Vacinação Contra a Gripe e Sarampo vai até a próxima sexta

A segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe e Sarampo acontece até sexta-feira (24). A ação estava prevista para terminar no início do mês, no dia 3, mas foi prorrogada devido à baixa adesão registrada.

O objetivo da prorrogação foi aumentar as coberturas vacinais das duas doenças. Portanto, os públicos prioritários da campanha devem procurar os postos de vacinação até sexta-feira.

Até o momento, o Ministério da Saúde ainda não divulgou norma técnica sobre prorrogação ou prosseguimento de uma nova etapa.

Público Vacina Contra a Gripe

– Idosos (60+), profissionais da saúde, crianças (6 meses a 4 anos completos), gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros e trabalhadores portuários.

Público Vacina Contra o Sarampo

– Crianças entre 6 meses a 4 anos completos e profissionais da saúde.

Coadministração com a Vacina Covid



Na população a partir de 12 anos de idade a vacina contra gripe poderá ser administrada de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com a vacina Covid e as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

Nas crianças de 5 a 11 anos de idade contempladas nos grupos prioritários para a influenza, é importante que seja priorizada a administração da vacina Covid-19 e deve-se agendar a vacina contra a gripe respeitando o intervalo mínimo de 15 dias entre as vacinas.

Programação Vacinação Contra a Gripe e o Sarampo



Segunda a sexta

– Unicentro: 8h às 16h;

– Unioeste: 8h às 11h e 13h às 16h – Horário especial somente na terça, 8h às 11h e 13h às 19h;

– Uninordeste: 7h30 às 16h;

– ESF Max Neumann: 12h30 às 17h; horário especial na quinta, das 12h30 às 19h;

– Unisul: 7h30 às 16h;

– Uninorte: 7h30 às 16h; horário especial na quinta, das 8h às 19h (somente nesta semana);

– Unileste 7h30 às 16h.

Segundas, quartas e sextas

– Unisa 8h às 16h.