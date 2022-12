2º NESTE NATAL SEJA LUZ: Museu Dona Beja recebe apresentação musical da Família Passos

O Museu Dona Beja recebeu na manhã desta terça-feira (6), dentro da programação do 2° Neste Natal Seja Luz, a apresentação musical Família Passos, com os integrantes Eldrey Passos, Heloísa Passos e Manoel Silva.



A atração foi prestigiada pelos alunos do 9° ano da Escola Estadual Maria de Magalhães e da Escola Municipal Francisco Ribeiro Soares Junior, da cidade de Buritizal (SP), e da comunidade.