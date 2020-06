37ºBPM recebe novas viaturas

Foi realizada no 37º Batalhão da Polícia Militar a entrega de quatro veículos adquiridos através de convênios com a Secretaria do Estado de Minas Gerais. A verba é proveniente de emenda parlamentar do deputado estadual Bosco.

O deputado esteve na sede do 37º BPM para entregar oficialmente os veículos, sendo dois deles viaturas policiais da PMMG, que serão usadas para reforçar o policiamento em Araxá e Ibiá. Os outros dois veículos foram destinados para utilização do Conselho Comunitário de Segurança Pública (CONSEP) e para os trabalhos administrativos e de fiscalização do Comissariado de Menores, na cidade de Araxá.

Estiveram presentes na entrega o Comandante da 5ª Região da Polícia Militar (5ªRPM) de Uberaba, Coronel Robson Garrido, o Comandante do 37º BPM, Tenente Coronel Fernando Reis, o presidente do CONSEP de Araxá, Major Eurípedes Lemos, o presidente do comissariado de menores Max William, o Secretário Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, Élvio Bertoni, vereadores e órgãos de imprensa.

O Comandante da 5ªRPM ressaltou a importância da destinação dos recursos da emenda parlamentar para a aquisição das viaturas, as quais serão utilizadas diuturnamente na prevenção criminal e na prestação de serviços de segurança pública para a comunidade.