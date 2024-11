Abertas as inscrições para as vagas remanescentes da 5ª edição do Trilhas de Futuro 

Estudantes que buscam uma formação profissional e ainda não garantiram sua vaga em um curso técnico gratuito do Trilhas de Futuro agora têm uma nova chance. Estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes do programa do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG). Aqueles que não foram selecionados na chamada regular podem se inscrever até o dia 22/11 pelo site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br.

“É fundamental que os estudantes que não foram selecionados na chamada regular do Trilhas de Futuro fiquem atentos às vagas remanescentes. O programa representa uma excelente oportunidade para aqueles que desejam garantir sua formação técnica para 2025”, destaca a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da SEE/MG, Kellen Senra.

Os candidatos elegíveis a participar do projeto, de acordo com os critérios previstos na Resolução SEE nº5047/2024, poderão pleitear uma nova oportunidade para uma das vagas ainda disponíveis no site. Nesta fase, são quase 18 mil vagas remanescentes disponíveis. As aulas têm previsão para iniciar em todo estado em fevereiro.

Nesta edição, mais de 50 mil vagas foram ofertadas em 130 municípios, envolvendo 156 instituições de ensino técnico. Ao todo, os candidatos podem escolher entre 78 cursos.

Vagas remanescentes

Durante o período de inscrições, a seleção dos candidatos será feita com base na ordem cronológica de inscrição realizada no site. O catálogo de cursos divulgado inclui as vagas disponíveis, mas as vagas são ocupadas ao longo do período de inscrição e podem não estar disponíveis no momento em que o candidato se inscreve.

Após a inscrição e confirmação da vaga, o candidato terá dois dias úteis para efetivar sua matrícula presencialmente na instituição escolhida, apresentando a documentação exigida.

Os candidatos devem ter em mãos a carteira de identidade ou certidão de nascimento e o CPF no ato da inscrição. Para estudantes menores de idade, é necessária a apresentação, também, de documentos de identidade e CPF, originais e cópias, de um dos pais ou responsáveis.

Sobre o Trilhas de Futuro

Lançado em 2021, o Trilhas de Futuro é um programa que oferece cursos técnicos gratuitos para estudantes do ensino médio e egressos, em instituições públicas e privadas credenciadas. O processo de seleção é baseado em critérios de escolaridade e na rede de ensino do candidato.

Desde sua criação, o projeto já formou quase 60 mil profissionais e atualmente conta com mais de 77 mil estudantes em formação. O programa já atraiu mais de 1,2 milhão de inscritos, consolidando-se como uma das principais iniciativas de qualificação profissional em Minas Gerais.