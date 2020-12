Abertas as inscrições para o Concurso Musical de Novos Talentos

Foram abertas nesta quarta-feira (9) as inscrições para o 10º Concurso Musical de Novos Talentos. Uma iniciativa do Rotary Club de Araxá Sul com apoio da Fundação Cultural ACIA, a competição musical integra a programação do FestNatal Araxá.

Músicos e cantores têm até o dia 15 de dezembro para preencher uma ficha de inscrição, disponível no site www.festnatalaraxa.com.br e enviá-la por email para a Fundação Acia ([email protected]). Além da ficha preenchida o artista deve anexar um vídeo contendo um trabalho para seleção, dentro das modalidades vocal solo / dupla ou instrumental. Não há restrições em relação a estilo musical. A inscrição é gratuita.

Seleção

Serão selecionados 12 vídeos, três de cada categoria/faixa etária (infantojuvenil/adulto). O resultado será anunciado no site do FestNatal Araxá. Os escolhidos receberão o apoio dos técnicos Tiago Martins e William Bruno para se prepararem para a grande final, que ocorrerá durante uma live do FestNatal Araxá.

Os quatro artistas ganhadores serão escolhidos por votação popular nas redes sociais do FestNatal 2020. O prêmio surpresa será anunciado no palco, no momento da premiação.

Formando talentos

Tradicionalmente oConcurso Musical de Novos Talentos revela os novos nomes da arte na cidade. O intuito do evento é promover estes artistas, dando visibilidade aos trabalhos realizados pelos mesmos.

“Esse concurso tem uma importância muito grande na cultura local porque dá visibilidade aos artistas araxaenses, talentos que estão escondidos e, muitas vezes, não têm espaço para mostrar o trabalho que têm feito na música. Além da visibilidade, eles têm a oportunidade de se apresentarem em um festival onde os maiores nomes da música brasileira já se apresentaram, sempre com uma grande estrutura”, explica o professor e técnico do concurso, Tiago Martins.

Live

A apresentação dos vencedores integra a programação das lives do FestNatal Araxá. Todas terão transmissão a partir do Salão Minas Gerais do Tauá Grande Hotel, sem a presença de público. A maratona cultural terámais de 20 atrações musicais em 10 dias, entre elas Toquinho, Renato Teixeira, Mariana Rios e Emílio & Eduardo. A programação completa você encontra no site do Festival: http://festnatalaraxa.com.br

Como participar

As transmissões das lives serão realizadas pelo canal do evento no YouTube. Para ter acesso, basta baixar o aplicativo no smartphone, tablet ou na TV e, na busca, digitar “FestNatal Araxá”. A organização orienta que a população também se inscreva no canal e ative as notificações (clicando no sininho que fica ao lado do nome). Assim, todos os dias quando a programação for iniciada, o usuário receberá um aviso do próprio aplicativo.

Tudo gratuito

Toda a programação do FestNatal Araxá é gratuita. Com apoios diversos de serviços, voluntariado da comunidade, incentivos, recursos privados e governamentais destaca-se que o FestNatal Araxá tem a apresentação do Ministério do Turismo e da CBMM. É realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com o patrocínio Master da CBMM. Tem o patrocínio do Zema e Bem Brasil com o apoio da ACIA Araxá, TV Integração, Tauá Grande Hotel, CDL Araxá e Codemig. Uma realização da Fundação Cultural Acia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

Serviço

Concurso de Novos Talentos

Inscrições: até 15/12 pelo e-mail [email protected]

FestNatal Araxá 2020

Data: de 12 a 20/12

Formato principal: live com transmissão pelo canal “FestNatal Araxá” no YouTube

Outras informações: http://festnatalaraxa.com.br/