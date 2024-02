Abertas inscrições para o curso Qualificação em Vacinação para Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde

A Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (ESP-MG) e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) abrem inscrições para o curso Qualificação em Vacinação para Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde.



O curso será oferecido por meio da plataforma virtual da ESP-MG, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na modalidade de Educação a Distância (EaD), no formato autoinstrucional (sem tutor), com certificação após conclusão do curso, sem ônus para o aluno.



Os candidatos poderão se inscrever no período desta terça-feira (30/1) 16/2/2024, por meio do preenchimento do Formulário Eletrônico disponível neste link.



Serão disponibilizadas 2 mil vagas a serem preenchidas pela ordem de chegada das inscrições válidas. O curso é destinado aos trabalhadores que atuam nas unidades de Atenção Primária à Saúde (APS): recepcionistas, vigias, profissionais de serviços gerais, agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias e profissionais de saúde bucal.



É importante destacar que esse curso não se destina a enfermeiros e/ou profissionais que atuam em salas de vacina. Em breve serão abertas as inscrições para o curso “Qualificação profissional para trabalhadores de salas de vacina”, específico a esse público.



Para se inscrever no curso, os candidatos devem observar os seguintes pré-requisitos:



1 – Ser trabalhador atuante na Atenção Primária à Saúde (APS), nas funções de recepcionista, vigia, profissional de serviços gerais, agente comunitário de saúde, agente de combate a endemia e profissional de saúde bucal



2 -Trabalhar no estado / território de Minas Gerais



Resultado das inscrições



A previsão é de que o resultado do processo de inscrição e a lista dos nomes dos candidatos contemplados sejam divulgados em 21/2/2024, sendo a primeira turma com início na mesma data.



O candidato deve ficar atento ao e-mail informado no ato da inscrição. É necessário que o e-mail seja pessoal e esteja digitado corretamente, já que os comunicados formais sobre o curso, como o envio de login e senha de acesso, ocorrerão por meio deste e-mail.



Sobre o curso

O curso Qualificação em Vacinação para trabalhadores da APS tem carga horária de 20 horas, composto por três unidades:

Para mais informações: (31) 3275-1440 (Whatsapp) ou [email protected].