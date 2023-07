Abertura de Ambulatórios de Emergência na Uninorte e Unileste reduz em 30% demanda de atendimentos na UPA, aponta vereador Raphael Rios

Mais um trabalho de fiscalização com resultado para apresentar à comunidade. O vereador Raphael Rios fez o levantamento junto à Secretaria de Saúde para conhecer os números de atendimentos realizados pelos Ambulatórios de Emergência (Ames) 24h Uninorte e Unileste desde as inaugurações realizadas em setembro de 2022. O vereador apresentou os números durante o uso da Tribuna na tarde desta terça-feira (25).

De setembro de 2022 a 30 de junho de 2023, o Ambulatório da Uninorte, que registra o maior movimento de pacientes, realizou 43.818 atendimentos.

No mesmo período o Ambulatório da Unileste realizou 32.062 atendimentos.

Considerando as duas unidades, foram realizados 75.880 atendimentos.

Em comparação com o mesmo período avaliado, desde que os Ames começaram a atender 24 horas por dia, a UPA realizou 43.200 atendimentos, frente à 60.995 realizados no mesmo período em análise, considerando os atendimentos de setembro de 2021 à junho de 2022, quando os Ames ainda não estavam em funcionamento.

“Uma redução 17.795 atendimentos na Upa, 29,17% atendimentos a menos, o que garantiu que a unidade receba casos mais urgentes, que demandam um atendimento mais detalhado, investigação diagnóstica ou internações hospitalares”, destaca Raphael.

Raphael explica ainda que, se somados os atendimentos realizados pelos Ames e pela UPA, no período de setembro de 2022 a junho de 2023, o setor de urgência e emergência de Araxá chegou à marca de 119.080 atendimentos em saúde feitos conjuntamente.

“Temos que considerar que muitos desses atendimentos podem resultar em duplicidade, já que há casos que dão entrada nos ambulatórios e são direcionados à Upa em função de complexidade”, explica.

Os Ames realizam atendimentos além de clínica médica, de enfermagem com realização de procedimentos (medicações, sondagens, curativos), realização de Eletrocardiograma, suturas, Raio X, exames laboratoriais e ultrassons de urgência, sendo Raio X e Ultrassons realizados no espaço da UPA, oferecendo transporte sanitário aos usuários entre as unidades da Rede de Urgência. Os AMEs contam ainda com atendimento odontológico de urgência e, cada unidade, é equipada com uma ambulância para o transporte de pacientes.