Acervo de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial passa a integrar patrimônio histórico de Araxá





A história de um dos heróis araxaenses da Segunda Guerra Mundial agora passa a fazer parte oficialmente do patrimônio histórico do município. A Fundação Cultural Calmon Barreto realizou nesta segunda-feira (13) a cerimônia de incorporação do acervo do ex-combatente Francisco Matias de Oliveira ao Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá.

Doado pela família, o acervo reúne documentos, fotografias, medalhas, objetos pessoais e outros registros que retratam a trajetória de Francisco Matias de Oliveira na Força Expedicionária Brasileira (FEB), durante a Segunda Guerra Mundial. A partir de agora, todo esse material ficará preservado e disponível para pesquisas, ações educativas e visitação pública, permitindo que futuras gerações conheçam a história de um araxaense que serviu ao país em um dos maiores conflitos da humanidade.

Nascido em Araxá, em 1921, Francisco Matias de Oliveira foi convocado para o Exército Brasileiro aos 22 anos e, posteriormente, integrou a Força Expedicionária Brasileira. Em 1944, embarcou para a Itália, onde participou de combates, foi ferido em batalha e testemunhou de perto os impactos da guerra. Após retornar ao Brasil, construiu sua vida em Araxá, trabalhou por 35 anos no Grande Hotel do Barreiro, dedicou-se ao voluntariado e faleceu em dezembro de 2024, aos 103 anos.

Para a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Madalena Aguiar, a incorporação do acervo representa um importante compromisso com a preservação da memória coletiva.

“Este acervo é importante porque transforma um capítulo da história nacional em memória viva e concreta para Araxá, permitindo que gerações futuras conheçam, de perto, a coragem e a trajetória de quem serviu ao Brasil e depois viveu entre nós.”

Emocionado, o filho do homenageado, padre Sérgio Márcio de Oliveira, destacou o significado da doação para toda a família.

“Representa muito. É a certeza de que esta história tão bonita, da qual meu pai ajudou a fazer parte, não ficará restrita apenas à nossa família, mas será acessível aos araxaenses e visitantes, que poderão conhecer e compreender que Araxá também tem seus heróis.”

Durante a cerimônia foi realizada a assinatura do termo de doação, oficializando a incorporação do acervo ao patrimônio da Fundação Cultural Calmon Barreto. Também houve a entrega simbólica de uma peça representativa do conjunto histórico, marcando o compromisso da instituição com a preservação desse legado.