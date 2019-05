Adolescente de 14 anos é apreendido com crack

Na noite de ontem (30), durante realização de operação no bairro São Geraldo, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

Os militares flagraram dois adolescentes de 14 e 17 anos, ambos já conhecidos no meio policial por envolvimento com drogas. Durante a abordagem, foi verificado que o adolescente de 14 anos estava com sete pedras de crack na boca.

O outro adolescente fugiu ao ver a viatura e ainda não foi localizado. Pelo exposto, o adolescente de 14 anos foi apreendido em flagrante, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, juntamente com o material arrecadado.