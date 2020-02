Adolescente é apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas

Na noite de ontem (2), durante realização de operação no bairro Francisco Duarte, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

Os militares e depararam com uma motocicleta estacionada no portão de uma residência suspeita de ser ponto de tráfico de drogas. No local, foi efetuada a abordagem de um adolescente de 16 anos, conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas e morador do local.

Na residência foi encontrada uma bolsa com uma balança digital, 31 pedaços de maconha, um colete a prova de balas, três munições calibre 32 e certa quantia em dinheiro.

Foi dada voz de apreensão ao menor por envolvimento com o tráfico de drogas. A motocicleta foi removida, pois havia denúncia de que o autor utilizava tal veículo para entregar drogas.