Adolescentes são apreendidos após roubo no bairro Ana Antônia

Na noite de ontem (3), a Polícia Militar foi acionada a comparecer em um posto de combustível no bairro Ana Antônia, onde teria ocorrido um roubo. Segundo os funcionários do estabelecimento, eles foram surpreendidos por quatro pessoas armadas.

Os criminosos efetuaram um disparo para o alto e, mediante ameaças, anunciaram o assalto, levando certa quantia em dinheiro e fugindo a pé sentido ao bairro João Bosco Teixeira.

Numa rápida ação, a Polícia Militar iniciou os rastreamentos e, com apoio da Central de Videomonitoramento, logrou êxito em abordar no bairro Pão de Açúcar um adolescente, de 17 anos, o qual confessou a participação no roubo. Com ele, a PM localizou certa quantia em dinheiro e uma munição calibre 32 intacta.

Em continuidade aos rastreamentos, foram localizados mais dois adolescentes, de 16 e 17 anos, os quais estavam chegando à residência de um deles, no bairro Pão de Açúcar.

Durante diligências próximo de onde os infratores tinham evadido do roubo, foi localizada escondida em meio aos arbustos de um lote vago uma espingarda sem marca, calibre 32, com uma munição do mesmo calibre deflagrada em seu interior e o restante do dinheiro roubado.

Diante do exposto, os menores infratores foram apreendidos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Araxá juntamente com o dinheiro recuperado, arma de fogo e munições. Rastreamentos seguem no intuito de localizar o quarto autor.