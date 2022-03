AEA realiza amistosos contra alunos da Escolinha Gol de Placa

Estimular a prática de atividades físicas, promover a socialização de crianças e adolescentes e auxiliar no aprendizado. No último sábado (19/03), o ginásio do Bairro São Geraldo contou com a presença de cerca de 80 jovens que mostraram o seu talento no futsal.

Os alunos da Associação Esportiva Araxaense realizaram jogos amistosos com os atletas da escolinha Gol de Placa. Durante a manhã, foram disputadas cinco partidas com todas as categorias do projeto. Pais e responsáveis estiveram nas arquibancadas participando e vibrando com cada lance.

O projeto

O Futuros Campeões, é promovido pela Associação Esportiva Araxaense (AEA), que existe desde de 2016 e desenvolve atividades esportivas e educacionais para crianças e adolescentes.

Durante as aulas, são trabalhados valores como respeito, disciplina, companheirismo.

O projeto foi aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) e recebe recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e pela Lei de Incentivo ao Esporte (LIE).

Apoiado pela Prefeitura Municipal de Araxá, o Futuros Campeões é patrocinado pela CBMM e Grupo Zema.