Alimentos arrecadados com CD Casa da Nona serão doados para o SOS

O locutor Robson Magela lançou mais um CD do seu programa Casa da Nona, que ele apresenta de segunda a sexta-feira na Rádio Cidade 94,5 FM. O CD tem 14 faixas em que Robson divide os vocais com diversos artistas araxaenses. Cada exemplar do CD está sendo trocado por dois quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal e fubá. Os alimentos arrecadados serão doados para o Serviço de Obras Sociais (SOS) de Araxá, que atualmente enfrenta dificuldades financeiras.

Robson Magela canta no CD Casa da Nona com Emílio e Eduardo, Ludy e Miller, Luciana de Paula, Lippe e Fernando, Vitor e Versol, Dudu e Jeremias, Dany e Eliane, Dalila Severo, Paulo e Gustavo, Comitiva Magalhães, Max Millian, Haroldo Júnior, Mário Souza e com seu filho Enzo Magela.

Os postos de troca do CD Casa da Nona por dois quilos de alimentos são na Rádio Cidade, IOS (Instituto de Odontologia e Saúde), New Life Saúde Dom Bosco, Posto Deck e Pet Prime (em frente ao Estádio Fausto Alvim).