Aluno da Fundação Rio Branco é aprovado em teste de futsal do Minas Tênis Clube

No ano em que completa 15 anos de trabalho à promoção social de crianças e adolescentes, a Fundação Rio Branco foi presenteada com a excelente notícia de que um de seus alunos, passou no teste de futsal do Minas Tênis Clube de Belo Horizonte.

Na semana passada, acompanhados do professor Paulo Marco e do coordenador da Fundação Ernani Montandon, seis alunos do Projeto Bola de Gude tiveram a oportunidade de conhecer Belo Horizonte e as dependências do Clube. Arthur Kauan dos Santos Silva, João Vitor Teodoro Anselmo, Leonardo Arcanjo Ribeiro, Otavio Henrique Princesa da Silva, Ruan Rikelmy Alves Borges e Wendley Santos Silva fizeram parte da viagem. O intercâmbio é uma das contrapartidas da parceria firmada entre a Distribuidora Rio Branco e o Minas, referência na formação de atletas.

O aluno Arthur Kauan dos Santos Silva de 13 anos, natural de Maceió/AL foi o escolhido. O adolescente mora desde 2013 em Araxá, ano em que ingressou no projeto de futsal da Fundação, o “Bola de Gude”. Ele está cursando o sétimo ano na Escola Estadual Armando Santos e é filho de Sirlene Martins dos Santos e Jaelson dos Santos Silva. A partir de agora ele será monitorado à distância e retornará em janeiro ao Clube. Durante este intervalo será acompanhado e terá suporte da Fundação Rio Branco.

O convênio com o Minas Tênis tem auxiliado na capacitação dos professores da Fundação e com o aperfeiçoamento das metodologias, os alunos são os principais beneficiados. Segundo o coordenador da Fundação, Ernani Montandon, a parceria com o MTC tem proporcionado experiências que as crianças recordarão para sempre.

“Muitas crianças viajaram pela primeira vez a um grande centro como a capital mineira e ficaram maravilhadas com a estrutura de esportes especializados do Clube, outras sequer nem conheciam um shopping”, ressalta o coordenador sem esconder sua satisfação em promover estes momentos inesquecíveis.