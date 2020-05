Alunos da rede estadual que não têm acesso virtual recebem Planos de Estudos Tutorados em casa

A Secretaria de Estado de Educação (SEE) solicitou aos gestores escolares que analisassem e definissem as melhores formas de distribuição dos Planos de Estudos Tutorados (PETs) para estudantes que não têm acesso aos meios virtuais.

Os PETs são a principal ferramenta para as atividades remotas dos alunos da rede pública estadual neste momento em que as aulas presenciais estão suspensas por tempo indeterminado, como medida de prevenção e enfrentamento à Covid-19.

É por meio dele que será feita a avaliação diagnóstica no retorno das atividades presenciais na rede estadual de ensino. Por isso, é importante que ele chegue a todos os alunos.

Para aqueles estudantes que não têm acesso ao serviço de celular ou à internet, os diretores das escolas viabilizaram a melhor maneira, de acordo com a realidade da sua comunidade escolar, para que a entrega do material fosse feita na residência do aluno.

Dessa maneira, estudantes e pais/responsáveis não precisam sair de casa para receber o material, mantendo assim a recomendação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Para que as escolas possam fazer as impressões dos PETs para os alunos que necessitam do material impresso, a SEE autorizou a utilização da verba de manutenção e custeio.

Planos de Estudos Tutorados

Os PETs consistem em apostilas mensais de orientação de estudo e atividades por ano de escolaridade (1º ao 9º ano do ensino fundamental e 1º ao 3º ano do ensino médio). Os conteúdos foram baseados no Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O material foi elaborado por professores da rede estadual de ensino e contou com a colaboração de educadores das redes municipais e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação Seccional Minas Gerais (Undime-MG).



Os PETs podem ser acessados pelo site estudeemcasa.educacao.mg.gov.br e também estão disponíveis no aplicativo Conexão Escola.