Alunos da rede estadual têm até 6/7 para fazer Avaliação Trimestral

Pensando na comodidade dos alunos da rede pública estadual, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) estendeu, novamente, o prazo para a realização da Avaliação Trimestral. Assim, estudantes terão até terça-feira, 6/7, para resolver as questões. Os exames estão disponíveis on-line – via aplicativo Conexão Escola 2.0 e web – e também de forma impressa, para quem não tem acesso à internet.



A Avaliação Trimestral está disponível para alunos da rede pública estadual a partir do 2º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, além das turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).



A avaliação é disponibilizada durante o Regime de Estudo não Presencial e pretende contribuir para fornecer subsídios ao professor para constatar se os objetivos de ensino estabelecidos foram atingidos.



A partir dos resultados, assim como ocorre na Avaliação Diagnóstica, será feito um plano de estudos individual, com as indicações do conteúdo que deve receber mais atenção e qual o material pode ser usado pelo aluno para cumprir o objetivo. Os resultados serão compartilhados também com os professores e diretores.



Plano de ação



Cada escola poderá determinar se vai atribuir pontos na avaliação para os alunos matriculados.



Vale lembrar que a Avaliação Trimestral deve ser feita sem consulta. Assim, será possível ter um diagnóstico mais fiel da realidade de cada aluno da r ede.



A participação na Avaliação também conta para o Prêmio Escola Transformação, que pode render premiação em dinheiro para a escola. Quanto maior a participação, melhor a posição da unidade de ensino no ranking.