Ampara oferece atendimento fisioterapêutico aos assistidos

Investindo em mais bem-estar para os assistidos, a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) passa a contar com o tratamento de fisioterapia. Os atendimentos são realizados no Centro de Traumatologia Ortopedia e Oftalmologia (CTO), situado na avenida Aracely de Paula, 1730, Centro.



A fisioterapeuta Ana Cristina de Faria recebe os pacientes com muito amor e bastante compreensão para contribuir com técnicas que trazem paz e tranquilidade para todos. “A fisioterapia para o paciente que faz tratamento oncológico é fundamental porque traz ele de volta para a sociedade. Muitas vezes, fica constrangido de sair de casa, com receio pela dor, perda de cabelo ou é necessário fazer uma cirurgia mais agressiva. Hoje a fisioterapia tem condições de trabalhar com o paciente fazendo que ele se sinta melhor”.



Para Ana, o tratamento, além de físico, também é emocional e proporciona auto-estima. Esse é o caso da paciente Solange Imaculada de Oliveira Carvalho, de 58 anos. “O tratamento está sendo importante. Minha vida mudou totalmente. Estava em um momento depressivo e fiz cirurgia do câncer. Estou curada. Aqui é perfeito”, relata uma das pacientes.



Mais informações, basta entrar em contato pelo número 3612-1611 ou presencialmente na avenida Senador Montandon, 98, no Centro de Araxá.