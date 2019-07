Aplicativo facilita a entrega de comida à população de Araxá

Quem nunca encheu a barriga de água para tapear a fome, porque estava com preguiça de cozinhar ou sem créditos para ligar para um restaurante, que atire a primeira marmita, ou melhor, não atira não porque eu sei o quanto você esperou por ela.

Para fugir do trânsito das linhas telefônicas ocupadas e dos problemas de logística é que o aiqfome nasceu, em 22 de outubro de 2007, na cidade de Maringá-PR.

Hoje, o aplicativo está em mais de 180 cidades do país, dentre elas Araxá, o nosso tesouro gastronômico mineiro, localizado no Circuito das Águas.

Ao baixar o app no celular ou tablet, o Araxaense tem acesso aos cardápios mais saborosos da cidade e pode escolher o seu pedido em um só clique, sem complicação e com direito a suporte em tempo real, caso algo dê errado.

Como faz para ter acesso ao aiqfome?

É só baixar o app do aiqfome na Play Store ou na App Store e instalar no seu celular;

Feito isso, hora do cadastro! Informe seus dados principais e, se tiver algum amigo que já usa o app, peça o código dele do INDIQUE UM AMIGO e aproveite o desconto especial;

Verifique o número do seu celular para não perder as promoções e os cupons;

Prontinho, tudo certo! Agora já dá pra começar a pensar em qual prato você vai pedir pra se deliciar!

Como pedir?

É mais fácil do que parece! Escolha entre os restaurantes disponíveis e não esqueça de verificar se ele entrega no seu bairro;

Olhe o cardápio, escolha suas comidas e bebidas favoritas confira se o pedido está certinho!

Não gosta de algum ingrediente? Anota lá nas observações;

Fez seu cadastro com o código de indique um amigo? Então, essa é a hora de acrescentar ele no ticket, que fica antes de finalizar o pedido, na barrinha “tem algum cupom”?;

Tudo certo? Hora de escolher o endereço onde você quer que o motoboy-amigo entregue, assim como a forma de pagamento;

Finalize o pedido e pronto, é só aguardar o motoboy!

Tenho um restaurante e quero fazer parte do aiqfome

O empresário interessado em fazer entrega através do aplicativo pode acessar a página exclusiva do aiqfome que fica neste endereço online: biz.aiqfome.com.

No link você encontrará explicações para todas as suas dúvidas, tal como taxas, funcionamento do app e muito mais. Depois disso, é preencher um formulário simples e aguardar o contato do licenciado responsável.

Peça com desconto

Você, leitor do Diário de Araxá que ainda não fez o seu primeiro pedido no aiqfome, pode garantir 15% de desconto na sua próxima refeição.

Para isto, basta inserir o código DIARIODEARAXA no ticket, antes de finalizar a sua compra.