Apoiado pela Prefeitura de Araxá, projeto Meninas de Ouro abre vagas para turmas de vôlei

O projeto Meninas de Ouro está com vagas abertas para triagem gratuita voltadas à formação de turmas de vôlei para crianças e adolescentes de 8 a 14 anos em Araxá. A iniciativa conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes.

As seletivas serão realizadas durante todo o mês de fevereiro, a partir desta quinta-feira (8), no Ginásio Poliesportivo Jacy Teixeira, no bairro Santa Luzia – avenida João Paulo II, 1045. As atividades acontecerão às 9h30, 10h30, 16h30 e 17h30.

Para participar, as interessadas devem comparecer ao local dos treinos com os cabelos presos, roupas esportivas (short ou calça legging, meias e tênis) e garrafinha para água. Para inscrição, é necessário estar acompanhada com um responsável e apresentar os documentos pessoais da aluna – RG, CPF e comprovante de residência.