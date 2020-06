Aracely encaminha à ALMG pedido de calamidade pública em Araxá

Foto: Centro Administrativo de Araxá

O prefeito Aracely de Paula encaminhou à Assembleia Legislativa de Minas Gerais pedido de reconhecimento de estado de calamidade pública em Araxá.

O decreto justifica que as finanças da prefeitura podem ser gravemente comprometidas em função do período de pandemia do coronavírus.

O estado de calamidade pública é decretado por governantes em situações reconhecidamente anormais, decorrentes de desastres (naturais ou provocados) e que causam danos graves à comunidade, inclusive ameaçando a vida dessa população. É preciso haver pelo menos dois entre três tipos de danos para se caracterizar a calamidade: danos humanos, materiais ou ambientais.