Mais um emocionante evento off road agitou a cidade neste final de semana. Organizado pelo Jeep Clube Araxá, a 5ª edição do “Araxá Festival 4×4” reuniu entusiastas da aventura e da adrenalina de todo o país, com mais de 90 jipes que encararam trilhas desafiadoras e montanhas da região.

O evento aconteceu de sexta (3) a domingo (5), e contou com a parceria da Prefeitura de Araxá. Parte da renda arrecadada na competição será destinada para instituições assistenciais em Araxá.

A sede do Jeep Clube foi a base das atividades. Além de abrigar os jipeiros que vieram de outras cidades, o local serviu como ponto de encontro para instruções aos trilheiros e também como palco de animadas confraternizações.

Bandas e praça de alimentação estavam à disposição, permitindo que o público em geral participasse e aproveitasse a atmosfera eletrizante do evento, com direito a assistir às ousadas manobras na pista da sede do Jeep Clube.