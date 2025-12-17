Araxá amplia ações na educação e alcança avanços no desempenho e na infraestrutura escolar

A Secretaria Municipal de Educação registrou avanços significativos em 2025, com ações e investimentos que impactaram diretamente milhares de estudantes e suas famílias. Neste ano, o município foi contemplado, pelo segundo ano consecutivo, com a complementação do Fundeb, Valor Aluno Ano Resultado (VAAR). O repasse, de R$ 3.846.314,96, será destinado à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na rede pública. Além disso, a Secretaria investiu R$ 1.329.231,50 na entrega de kits de material escolar e R$ 1.111.430,98 em uniformes, incluindo agasalhos, camisetas, bermudas e saias, beneficiando diretamente 14 mil alunos da rede municipal.

A renovação de utensílios e eletrodomésticos das escolas recebeu R$ 500 mil, enquanto R$ 925.718,38 foram repassados diretamente aos caixas escolares, ampliando a autonomia das unidades na gestão de recursos.

A infraestrutura escolar também avançou. Teve início o programa de climatização das escolas, com a aquisição de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores. Além disso, foram aprovados recursos para a cobertura das quadras das escolas Benedito de Paula e Vicente Pereira, no Jardim das Oliveiras, no valor de R$ 777.841,09, e das escolas Armindo Barbosa e Cássio Barsantes, no Ana Pinto de Almeida, que receberão R$ 1.480.905,33. Um investimento adicional de R$ 5 milhões será destinado à construção de um novo CEMEI no bairro Novo Horizonte, prevista para começar em 2026.

O impacto pedagógico das ações da Secretaria também foi expressivo. Ao longo de 2025, foram preparadas e servidas 36.921 refeições e colações diariamente, garantindo segurança alimentar e qualidade nutricional para os estudantes. O Programa de Educação em Tempo Integral ofertou 1.800 vagas para crianças de 6 a 14 anos, apoiando famílias que precisam conciliar trabalho e cuidados com os filhos. Nos centros de educação especial Caei e Caeizinho, foram realizados 20.545 atendimentos em horário extra turno, com diferentes especialidades de suporte.

O projeto Psicólogos nas Escolas registrou 3.017 atendimentos individualizados ao longo de 2025, incluindo alunos, servidores e famílias. Somados às ações coletivas, que alcançaram mais de 2.500 participantes, o programa atingiu aproximadamente 5.500 atendimentos em toda a rede municipal. Os psicólogos também realizaram 710 encaminhamentos para serviços da rede de proteção e da saúde, fortalecendo o acompanhamento das situações identificadas nas escolas.

Entre os principais resultados do ano, destaca-se a conquista do Selo Ouro de Alfabetização do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). O município atingiu 100% das metas, com pontuação máxima de 100 pontos, superando as médias estadual e nacional e se consolidando como referência regional em alfabetização. O Programa de Segurança Alimentar também avançou, garantindo que 100% das escolas tenham refeitórios adequados e ofereçam alimentação de qualidade, conforme relatório do TCE-MG. Na formação docente, 310 professores participaram de cursos continuados de 200 horas por meio dos programas LEEI e PROLEEI, fortalecendo a prática pedagógica.

O trabalho da Secretaria contou ainda com importantes parcerias. Em conjunto com o CMDCA, os projetos CAEI e Caeizinho receberam R$ 1.668.594,96 para ações de educação inclusiva. Em parceria com a Secretaria de Saúde, o Programa Miguilim realizou atendimento oftalmológico e forneceu óculos de grau para 400 alunos da rede municipal.

Para 2026, a secretária de Educação, Zulma Moreira, afirma que a expectativa é avançar ainda mais nos índices de rendimento escolar, ampliar o atendimento da educação infantil a partir dos 2 anos, iniciar a cobertura das quadras, dar início à construção do novo CEMEI no Novo Horizonte e manter programas estratégicos como Educação em Tempo Integral, Educação Especial, Segurança Alimentar e Alfabetização na Idade Certa.

“Cada investimento, cada projeto e cada ação refletem nosso compromisso com os alunos. As metas alcançadas em 2025 mostram que estamos no caminho certo para transformar vidas por meio da educação, garantindo aprendizado de qualidade, inclusão e oportunidades para todos”, afirma.