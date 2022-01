Araxá amplia projeto Casa do Pequeno Jardineiro e divulga lista de aprovados

Um aumento de 50% no número de vagas. A Prefeitura de Araxá ampliou um dos maiores projetos de educação ambiental no país para 2022. A Secretaria Municipal de Ação Social divulgou a lista dos 126 adolescentes entre 14 e 17 anos selecionados para o Programa Casa do Pequeno Jardineiro, além de 24 veteranos que vão atuar em 2022 . Um acréscimo de 50 novas vagas em comparação ao último ano, quando o projeto que contempla jovens em situação de vulnerabilidade social ou pessoal ofertou 100 vagas.

Os adolescentes selecionados terão direito a uma Bolsa Aprendizado no valor de meio salário mínimo vigente, vale-transporte, uniforme e alimentação no local das atividades. São 50% das vagas destinadas a jovens que estudam no turno da manhã e 50% no turno da tarde/noite. Os aprovados estão recebendo contato telefônico da equipe técnica da Secretaria Municipal de Ação Social para agendamento da matrícula, que acontece entre os dias 6 e 21 de janeiro.

De acordo com a secretária municipal de Ação Social, Cristiane Gonçalves Pereira, o aumento do número de vagas reflete o sucesso do projeto. “Desde o início do ano, quando realizamos o primeiro processo seletivo, o prefeito deixou claro à vontade em ampliar o número de adolescentes contemplados no programa. E já no início deste ano conseguimos alcançar essa meta. Uma oportunidade que esses jovens terão de trabalhar não só a consciência ambiental, como também valores de cidadania”, destaca.

O prefeito Robson destaca a oportunidade desses jovens para o mercado de trabalho. “O Pequeno Jardineiro é um projeto referência em todo o país, uma oportunidade que os adolescentes têm de aprender uma profissão. Inclusive, alguns dos alunos que passaram pelo projeto hoje trabalham na prefeitura. É a preparação para o futuro, tanto pelo lado profissional quanto pela consciência ambiental”, afirma o prefeito.

O projeto é financiado com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aprovados via conselho.