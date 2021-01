Araxá aplica as primeiras doses da vacina contra a Covid-19

As primeiras doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em sete pessoas, entre profissionais de saúde que estão na linha de frente contra a doença e um idoso residente em instituição de longa permanência.



O ato foi realizado no auditório da Prefeitura de Araxá, nesta quarta-feira (20), com participação do prefeito Robson Magela, vice-prefeito Mauro Chaves, secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, secretário municipal de Segurança Pública, major Eurípedes Lemos, e comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Ademir Fagundes.



Das mãos da enfermeira Juliana Ribeiro Martins Borges, o idoso Jair Gonçalves Oliveira, de 76 anos e morador do Recanto do Idoso São Vicente de Paulo há 20 anos, recebeu a primeira dose.



Em seguida, seis profissionais de saúde foram vacinados – a enfermeira Ana Flávia Ribeiro Caixeta, o técnico de enfermagem José Francisco Pereira Santos Júnior, a auxiliar de serviços gerais Maria dos Santos Silva, a recepcionista da UPA, Adriana Goulart Criscouto, o motorista de ambulância Joaquim dos Reis Tibeiro e o médico Carlos Heráclito Ramirez e Dolga.

A secretária Diane Dutra reforçou que a distribuição das primeiras 749 doses da vacina prioriza todos os idosos institucionalizados no município e profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus.



“A segunda dose da vacina já está na Superintendência Regional de Saúde em Uberaba. A segunda etapa da vacinação depende diretamente da produção e aquisição de mais vacinas por parte do Governo Federal”, esclareceu a secretária.



Durante o encontro, o prefeito Robson Magela destaca o momento histórico realizado em Araxá com a aplicação das primeiras doses e ressalta o empenho dos profissionais da saúde para organizar toda a logística e execução da imunização. Ele anunciou ainda a contratação de 20 profissionais para a Vigilância em Saúde que irão reforçar a equipe de fiscalização no cumprimento das medidas de prevenção à doença.



“E reforçamos que não vamos fechar o comércio, mas é importante cada um fazer sua parte no combate e prevenção ao coronavírus, seja pela prefeitura, seja pelo cidadão. É com muita alegria que aplicamos as primeiras doses, e esperamos que esse trabalho possa ocorrer de forma ágil com o fornecimento das próximas doses por parte do Governo Federal e Estado”, diz o prefeito.

A parte de fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde conta com apoio da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Segurança Pública, que disponibiliza ao cidadão um novo disk denúncia que ficará exclusivo para denúncias de aglomerações e outras ações que não estejam de acordo com o cumprimento de protocolos de prevenção. O número é o 9 9257-1122.

A Prefeitura de Araxá também vai executar nos próximos dias a campanha “Viva por Inteiro”, com o objetivo de conscientizar a população araxaense sobre a importância de manter os cuidados preventivos, como o uso de máscara, higienização de mãos e objetos, evitar aglomerações e fazer o distanciamento social.