Araxá assina Termo de Cooperação para o Turismo Rural e oficializa adesão ao Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra

Com o objetivo de fomentar projetos e ações em prol do desenvolvimento econômico e estimular a atividade turística em Minas, com destaque para o turismo rural, Araxá assinou, nesta quinta-feira (26), um Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG). Na ocasião, foi oficializado também, a adesão de Araxá ao Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra.

Estiveram presentes no evento o prefeito Robson Magela; o vice-prefeito e secretário de Governo, Mauro Chaves; o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas José de Oliveira; o subsecretário de Estado de Cultura, Maurício Canguçu Pereira; o deputado estadual Bosco; o presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios; o superintendente municipal de Turismo e Inovação, Ricardo Ruas; e o diretor-presidente da Emater/MG, Otávio Maia.

Com a iniciativa, Araxá pretende realizar ações conjuntas para fortalecer a relação entre a agricultura familiar e a atividade turística no Brasil, no sentido de ampliar a geração de emprego e renda no meio rural. O intuito é criar condições para o desenvolvimento do turismo no Estado, com capacitação de agricultores. “O nosso governo trabalha de forma integrada, essa parceria significa levar o crescimento e desenvolvimento pelo olhar turístico”, explica o prefeito Robson Magela.

Entre as ações previstas estão a identificação de potencialidades regionais e apoio para a comercialização de produtos locais junto aos visitantes, além da elaboração de roteiros em segmentos específicos como turismo rural, de base comunitária, de experiência, de aventura e ecoturismo. “Esse convênio do Estado com a Emater é extremamente positivo, pois possibilitará a geração de renda para agricultores, além de fortalecer o turismo rural na região”, destaca Ricardo Ruas.

De acordo com o secretário Leônidas José de Oliveira, Minas Gerais tem uma vasta diversidade agrícola e isso contribui para a alavancagem do turismo rural. “Os produtos usados na nossa gastronomia e cultura alimentar advém das nossas plantações, portanto, é importante fomentar um turismo de experiência, o turismo de liberação, de áreas abertas. Desta forma, o turismo rural tem uma grande potência de desenvolvimento”, reforça.

Circuito Turístico

A inclusão de Araxá no Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra permite que o município receba recursos estaduais e federais para aplicação no turismo, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Turístico. Uma parcela de recursos arrecadados no Estado é destinada aos municípios participantes dos circuitos turísticos, para investimentos em gestão de atividades no setor e preservação do patrimônio cultural.

Agora, são 19 os municípios associados: Além de Araxá, já participam Alpinópolis, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Cássia, Claraval, Delfinópolis, Guapé, Ibiraci, Itaú de Minas, Passos, Pratápolis, São João Batista do Glória, São José da Barra, Piumhi, São Roque de Minas, Ilicínea, Tapira e Vargem Bonita.