Araxá atinge 50% da meta de vacinação contra a paralisia infantil e sarampo

Foto: Divulgação / Agência Brasil

Araxá já atingiu a meta de 51,1% de vacinação contra o sarampo e 52,06% de vacinação contra a poliomielite (paralisia infantil). Os dados foram informados ao Diário de Araxá nesta segunda-feira (20) pela Coordenação do Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde.

O Dia D da campanha foi realizado no sábado (18) e a campanha segue até o dia 31 de agosto. A meta é vacinar 95% do total de 5.023 crianças entre 1 ano a menores de 5 anos.

Para isso, a enfermeira coordenadora do Setor de Imunização, Marcela Mesquita, reitera que a Uninorte, Unioeste, Unicentro e Uninordeste permanecem com horários estendidos até as 19h às terças e quintas-feiras. Nos outros dias o atendimento acontece até as 17h.

Além destas unidades, a vacinação também acontece na Unisul, Unileste e Unisa nos horários normais de atendimento.

Pais ou responsáveis devem levar o cartão de vacina para atualização das vacinas contra a pólio e o sarampo, além de outras enfermidades atendidas pelo sistema público que devem ser colocadas em dia.