Araxá começa vacinação de idosos entre 80 e 84 anos nesta quinta

A Prefeitura de Araxá vai vacinar mais um grupo prioritário, seguindo a orientação do Plano Nacional de Vacinação do Governo Federal, validado pela Secretaria de Estado da Saúde. O município realiza a vacinação de idosos entre 80 e 84 anos nesta quinta (4) e sexta-feira (5) pelo sistema drive-thru em três Unidades de Saúde – Uninorte, Unileste e Unisa, das 14h às 19h.

Não será necessária a realização de cadastro no ato da vacinação, apenas a apresentação de cópia da identidade, CPF, comprovante de endereço e, se tiver, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para idosos acamados, a família deve se dirigir à unidade mais próxima da residência e a equipe de saúde fará o cadastro do paciente e marcará a visita domiciliar para vacinação.

O Governo do Estado entregou no início desta semana a quarta remessa de vacinas para os municípios mineiros. Araxá recebeu 1.313 doses, sendo a vacinação obrigatória de 707 idosos entre 85 a 89 anos, 310 profissionais de saúde e 296 pessoas entre 80 a 84 anos.

Para a vacinação total destes grupos seriam necessárias cerca de 2 mil doses. A expectativa é que um novo lote de vacinas seja distribuído até o início da próxima semana às Regionais de Saúde de Minas Gerais.

A secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, diz que até a próxima semana a cidade concluirá a vacinação da primeira dose para idosos acima de 80 anos e profissionais de saúde.

“Todas as vacinas que chegam são demarcadas pelo Estado, inclusive, com a quantidade exata para cada grupo. Não podemos alterar essa distribuição do Plano Nacional de Vacinação do Governo Federal, validado pela Secretaria de Estado da Saúde. Qualquer alteração podemos ter dificuldades para recebimento de novos lotes. A população pode ficar tranquila, os familiares podem ficar tranquilos. Até a próxima semana, vamos concluir a vacinação total deste grupo”, explica.

Profissionais de saúde

Araxá também dará sequência à vacinação de profissionais de saúde nesta quinta-feira (4) e sexta-feira (5), na Unioeste. Receberão a primeira dose da vacina os seguintes profissionais ainda não vacinados: Médicos, fisioterapeutas, dentistas e auxiliares, enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, técnicos de enfermagem e terapeutas ocupacionais.

Os profissionais devem levar cópia da carteira profissional, CPF e identidade e comprovante de endereço. Os auxiliares de dentistas devem apresentar Carteira de Trabalho para comprovar a atividade.

Pontos de Vacinação – Idosos entre 80 e 84 anos

Uninorte – 14h às 19h

Rua Lázaro de Vaz de São Paulo, nº 105, Urciano Lemos – Telefone: (34) 3691-7141.

Unileste – 14h às 19h

Avenida Cassiano de Paula Nascimento, nº 290, Santo Antônio -Telefones: (34) 3691-7103 e (34) 3664-7139.

Unisa – 14h às 19h

Travessa Piauí, nº 35, São Geraldo – Telefone: (34) 3691-7185.

Ponto de Vacinação – Profissionais de Saúde (primeira dose)

Unioeste – 8h às 17h

Avenida Professora Auxiliadora Paiva, 255 – Serra Morena – Telefone (34) 3664-8858.