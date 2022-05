Araxá conquista três medalhas no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo

A Equipe Paralímpica de Araxá mais uma vez foi destaque em competições nacionais. A delegação composta por 8 atletas com deficiência intelectual, física, visual e/ou múltipla e três treinadores conquistou excelentes marcas no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo. Os destaques foram os atletas Jonathan Roberto da Conceição, 1º Lugar na Classe F13- Lançamento de Dardo (Marca: 44m76cm) e 2º Lugar na Classe F13 – Lançamento de Disco (Marca: 26m15cm), e Valeria Guimarães Carvalho que conquistou o 2º lugar na Categoria Profissional – Lançamento de Dardo (Marca: 23m73cm).

A Competição reuniu de 5 e 7 de maio de 2022, no Centro de Treinamento Paralímpico, na zona sul de São Paulo, 631 esportistas nas provas de pista e campo. Os Campeonatos Brasileiros começaram a ser organizados e realizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) em 2018. Desde então, apenas em 2020 não houve competições, devido à pandemia de Covid-19. Este é um evento que dá continuidade ao calendário de competições que prepara os atletas para atingirem seus resultados e objetivos A equipe araxaense da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Mergulho Sport Center, Associação de Assistência à Pessoa com Deficiência de Araxá (Fada) e Prefeitura de Araxá, viajou com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes.

Atividades paraolímpicas

A Prefeitura de Araxá disponibiliza uma estrutura de treinamentos para que deficientes visuais ou físicos deficiência nas modalidades de natação e atletismo, com iniciação de crianças, adolescentes, jovens e adultos. O projeto não visa apenas alto rendimento, mas também a parte de reabilitação e social. Existem vagas disponíveis para quem se interessar em participar.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na sede da Assessoria Municipal de Esportes Amador e Rural, no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC), localizado na avenida Imbiara, nº 620. Para mais informações, basta entrar em contato pelos números (34) 3669-2031 ou 3664-7836.

*Resultados Equipe ApaeAraxá/MergulhoSportCenter

Everton da Silva Dias (classe F20) – Arremesso de peso – 4º lugar – Marca: 11m78cm

Alex Roses Santos de Almeida (classe T20) – Salto em Distância – 8º – Marca: 05m38cm

Wesley Castro dos Santos (classe T20) – Salto em distância – 7º lugar – Marca: 05m49 cm

Maylon Rogério Freire Santos (classe T38) – 800m – 3º lugar – Marca: 02:40.57 / Lançamento de dardo – 2º lugar – Marca: 36m50cm

Deivid Luan Lemes Gualberto (classe T38) – 5000m – 5º lugar – Marca: 24:08.79

Fabio Júlio Alves (classe T20) – 400m – 5º lugar – Marca: 00:54.04

Técnicos: Prof. José Nolli Neto / Prof. José Arnaldo da Cruz

Resultados Equipe FadaAraxá/Prefeitura de Araxá

Jonathan Roberto da Conceição (classe F13) – Lançamento de disco – 2º lugar – Marca: 26m15cm / Lançamento de dardo – 1º lugar – Marca: 44m76cm

Valéria Guimarães Carvalho (classe F13) – Lançamento de dardo – 2º lugar – Marca: 23m73cm

Técnico: Weverton Douglas de Melo