Araxá consegue R$ 2,5 milhões para a UTI Neonatal e Pediátrica em reunião no Senado Federal

Araxá conquistou R$ 2,5 milhões para custeio da implantação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Pediátrica. O recurso foi anunciado durante encontro do prefeito Robson Magela e do deputado Bosco, nesta terça-feira (29), com o diretor jurídico da presidência do Senado Federal, Alexandre Silveira, por emenda do senador presidente Rodrigo Pacheco, que será destinada ao Fundo Municipal de Saúde ainda em 2021. O secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, também participou da reunião.

O prefeito de Araxá destaca que a UTI Neonatal e Pediátrica atende uma antiga reivindicação da população de Araxá e a cada dia está se consolidando através de parcerias.

“Recebemos com muita satisfação essa emenda do senador Rodrigo Pacheco e também já contamos com a parceria do deputado estadual Bosco, que também anunciou recursos para a UTI Neonatal e Pediátrica por meio de emenda individual e audiência com a Secretaria de Estado de Saúde. É um grande avanço que está sendo construído para a nossa cidade e que sempre faço questão de colocar entre as prioridades nas nossas ações de governo”, reitera Robson Magela.

O deputado Bosco acrescenta a união política em prol de Araxá e região para essa grande conquista que será a instalação da UTI Neonatal e Pediátrica em Araxá. “O nosso companheiro senador Rodrigo Pacheco fechou esse grande compromisso que vem a somar com o que estamos viabilizando junto ao nosso mandato e ao Estado, com a parceria do prefeito Robson Magela, consolidando esse grande objetivo da UTI Neonatal e Pediátrica”, reitera Bosco.

Em nome do senador presidente Rodrigo Pacheco, Alexandre Silveira destaca o benefício que a UTI Neonatal e Pediátrica vai proporcionar para Araxá e municípios vizinhos. “É com muita satisfação que recebemos o prefeito Robson Magela e o deputado Bosco para esse justo pleito da implantação da UTI Neonatal e Pediátrica. Foi um encontro bastante positivo que eles saem com o compromisso do presidente Rodrigo Pacheco em ajudar com o custeio e atender Araxá e microrregião”, reitera.

Recursos para mobilidade urbana

O presidente do Senado também intermediou demanda da Prefeitura de Araxá junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional em aditar em R$ 9 milhões o contrato de R$ 34.418.655,45 para obras de duplicação da avenida Hitalo Ros e recapeamento de diversas vias dos bairros da cidade.

O pleito solicitado é para reequilíbrio financeiro dos serviços contratados junto às empresas licitadas. Materiais betuminosos (produção de asfalto), aço e concreto, por exemplo sofreram aumento médio de 25% dos valores contratados nesse período de crise financeira.

A demanda já está cadastrada no sistema do Ministério do Desenvolvimento Regional e o pleito será levado diretamente pelo senador Rodrigo Pacheco ao ministro Rogério Marinho.