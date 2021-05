Araxá dá continuidade à vacinação em pessoas com comorbidades nesta sexta

A Prefeitura de Araxá dará prosseguimento à vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades nesta sexta-feira (14). Todos os grupos contemplados até o momento, exceto profissionais de saúde, podem procurar as Unidades de Saúde – Unileste, Uninorte e Unioeste. A imunização será realizada das 8h às 16h, nas salas de vacina da respectiva unidade. Para garantir a primeira dose do imunizante, os portadores de comorbidades devem comprovar sua condição clínica.

Pessoas com síndrome de down (acima de 18 anos), deficientes permanentes beneficiários do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59, pacientes com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise e hemodiálise), independentemente da idade, e pessoas com comorbidades de 59 e 58 anos que ainda não foram vacinados podem procurar as unidades de saúde incluídas na campanha.

A lista completa de comorbidades está disponível no site Araxá Vacina (www.araxavacina.com.br).

A vacinação da 2ª dose para idosos que já receberam a primeira aplicação segue no município. Para tomar a vacina de reforço, é preciso observar a data de retorno no próprio cartão de vacinação. Para receber o imunizante é necessário apresentar o comprovante da 1ª dose e cópia da identidade e CPF.

Para o grupo de comorbidades, a Secretaria Municipal de Saúde exigirá no momento da vacinação os seguintes documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e a declaração legível do médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica. Para obter o documento, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima ou o médico de sua preferência (seja da rede pública ou privada).

Campanha Vacinação Solidária

A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.