Araxá é destaque nacional pelo trabalho de saúde contra a transmissão do HIV

Araxá atingiu a meta de eliminação vertical da transmissão do Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV) como problema de saúde pública em Minas Gerais e, pelo desempenho, foi reconhecida pelo Ministério da Saúde com o Selo Prata de Boas Práticas e Certificados.

A premiação aconteceu em Brasília, na sexta-feira (8), e o Município esteve representado pela coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Roberta Duarte, e a médica infectologista Jaqueline Ribeiro da Silva.

No evento, 12 municípios foram reconhecidos pelas ações de prevenção, controle e tratamento que impedem a transmissão vertical e amplia a qualidade de vida da população. Os selos que certificam este aspecto são: Selo Ouro, Prata e Bronze.

Para conseguir a eliminação ou selos de boas práticas, o município elegível precisa alcançar os indicadores de metas de impacto e de processos contidos no Guia para Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical do HIV, e selos de Boas Práticas para HIV.

Roberta destaca a felicidade em ter o trabalho do CTA reconhecido com o Selo Prata. “Ficamos muito felizes em ver que as ações estão dando resultados positivos no combate à doença. Durante todo o ano, o CTA realiza várias atividades, como a divulgação de materiais informativos, orientação à população, distribuição de preservativos, coleta de testes rápidos, capacitações e palestras nas escolas e Unidades de Saúde”, ressalta.