Araxá goleia Araguari e volta ao topo do Grupo B

Apesar do intenso calor em Araguari, a terceira vitória do Araxá Esporte no Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, a terceira divisão do futebol estadual foi uma chuva de gols. Neste sábado (16), o Ganso foi até o Estádio Vasconcelos Montes e chegou a mais três pontos na classificação. A goleada por 5 a 1 foi importante para o time reassumir a liderança do grupo B e está com 10 pontos, dois a mais que a Sociedade Esportiva Patrocinense (SEP) e três de diferença do Uberaba, que não jogou na rodada. A classificação completa, você acompanha aqui.

Goleada em Araguari

Com a vitória do SEP para cima do Inter de Minas, em Itaúna, a equipe de Patrocínio estava liderando o grupo e deixou o Ganso na terceira posição. Portanto, a vitória seria primordial para recuperar a ponta.

O Alvinegro foi logo marcando com Maycon, aos 5 e 6 minutos, do primeiro tempo. No lance que abriu o placar, ele recebeu lançamento de Izaias, dominou e chutou de perna direita para fazer 1 a 0. Depois, na sequência, o atacante do Ganso aproveitou cruzamento vindo pelo lado direito, girou e balançou, novamente, as redes adversárias.

Aos 22 minutos teve mais gol alvinegro. Em escanteio cobrado por Jajá, Maycon fez o desvio de cabeça na primeira trave para fazer o terceiro.

No segundo tempo, o Araxá marcou mais dois gols. O primeiro ocorreu aos 11 minutos. Pênalti sofrido por Izaías na área. Hiwry foi para a cobrança e bateu forte. A bola chegou a furar a rede na finalização do camisa 10 do Ganso. Depois foi a vez dele ser decisivo de novo, aos 35 minutos. No lançamento de Batista, Maycon apareceu livre, entrou na área, bateu colocado e a bola ainda tocou na trave antes de entrar.

Mas ainda teve tempo do Araguari marcar o gol de honra com Luiz, aos 45 minutos da etapa final, mas não atrapalhou o triunfo alvinegro fora de casa. Placar final no Estádio Vasconcelos Montes, 5 a 1 para o Ganso. Um placar que contribuiu para um melhor saldo de gols.

Próximo jogo do Ganso

O Araxá ficará de folga na próxima rodada e volta a jogar no sábado, 30 de outubro, às 15 horas contra o SEP no Estádio Fausto Alvim.

Escalações

Araguari: Alef; Hudson, Jessé, Alan e Paulo Fellipe (Filipe); Jean, Jonathas, Pedro (Pernambuco) e William (Caio Barreto); Renan Belmiro (Maicon Douglas) e Peterson (Luiz). Treinador: Maicon Alexandre

Araxá: Lee; Clayton (Gabriel Henrique), Samuel, Guilherme Eloy e Vinício; Batista (Wilian), Thiaguinho (Lucas Caça-Rato), Izaias e Jajá (Medina); Hiwry e Maycon (Patrick). Treinador: Zé Humberto. Izaias e Hiwry começaram pela primeira vez no time titular.

Arbitragem: Édson de Freitas Júnior, auxiliado por Marcelo Giovani Bertolini de Souza e Gabriel Luís Santos. Quarto árbitro: Raphael Noeinstein de Araújo Alves