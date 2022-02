Araxá oferece atendimento psicológico à pacientes da UPA

Acolhimento humanizado, empatia e suporte a pacientes e familiares. Agora, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Municipal conta com equipe de psicólogas contratadas pela Prefeitura de Araxá para atendimento ao público. Os profissionais ficarão à disposição na unidade para atender às necessidades afetivo-emocionais de pacientes e familiares que estão à espera da consulta médica.

O atendimento começou há cerca de quinze dias e teve boa receptividade dos usuários. De acordo com a secretária de Saúde, Lorena Pinho, os pacientes se sentem acolhidos dentro da Unidade de Pronto Atendimento. “Sabemos que a pandemia mexeu muito com o emocional das pessoas. E, muitas vezes, esses pacientes e suas famílias têm que lidar com expectativas e medos. E o acolhimento psicológico nesse momento é fundamental e faz uma grande diferença “, destaca a secretária.

Os atendimentos são prestados tanto de forma espontânea, que é quando o próprio paciente pede pelo acolhimento, ou referenciada, quando é encaminhado pelo plantão médico. A coordenadora da UPA, Grazielle Nepomuceno, explica que dependendo do quadro, o paciente será orientado sobre outros serviços de especialidades nas Unidades Básicas de Saúde, Estratégias de Saúde da Família (ESF’s) e Centros de Atenção Psicossocial (Caps) oferecidos na rede pública de saúde.

“Esse atendimento humaniza o serviço prestado pela unidade. E isso é inédito, nunca houve desde que a UPA foi inaugurada em 1998”, ressalta a coordenadora. Atualmente o serviço funciona das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira. A expectativa do Município é ampliar esse atendimento também para o período noturno.