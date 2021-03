Araxá oficializa intenção para aquisição de 100 mil doses vacina Sputnik V

A Prefeitura de Araxá intensificou a busca para aquisição de vacinas contra Covid-19 nos últimos dias. Desde a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que permite estados e municípios adquirirem imunizantes, caso haja falhas no planejamento por parte da União, a Administração Municipal entrou em contato com empresas internacionais de distribuição de medicamentos para compra de 100 mil doses. Nesta sexta-feira (12), o prefeito Robson Magela assinou de forma oficial a intenção para aquisição da vacina Sputnik V.

De acordo com o documento, Araxá solicita à distribuidora internacional de medicamentos TMT Globalpharm LTD. o envio de proposta comercial e condições para o fornecimento da Vacina Sputnik V.



“Atestamos que temos interesse na aquisição da vacina para a exclusiva vacinação da população contra a Covid-19, e não para fins de revenda. Considerando a enorme urgência pela qual atravessamos, dado os avanços devastadores da pandemia, solicitamos máxima brevidade no encaminhamento da proposta de aquisição para podermos rapidamente avançarmos com a aquisição pretendida”, reitera a proposta.



Segundo o prefeito Robson Magela, o município tem feito contatos com empresas que podem ajudar na aquisição. “Existe uma força tarefa em Araxá para aquisição de vacinas. No início do ano, assinamos uma carta de intenções para compra de 100 mil doses da CoronaVac, mas houve um acordo entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan para que todas as doses produzidas fossem entregues ao Governo Federal. Com a decisão do STF, temos uma nova possibilidade e todos os esforços estão sendo realizados.”

Uso emergencial

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aguarda o envio de documentos sólidos, consubstanciados, para que a análise de uso emergencial da vacina Sputnik V seja realizada.