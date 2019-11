Araxá passa a contar com nova Instituição de Ensino Superior

Idealizada por profissionais da Educação Superior araxaense e pela Woli, importante empresa do mercado varejista e referência em educação corporativa, com sede em Araxá, a FGW começou a ser planejada no ano de 2017. Desde então, um longo percurso foi percorrido, o que incluiu a entrega de documentação ao Ministério da Educação – MEC, projetos e autorização dos cursos superiores junto ao MEC e o credenciamento da instituição. A FGW foi credenciada com nota máxima “5”! Os cursos superiores de Gestão Comercial e Gestão de RH foram autorizados com nota máxima, 5 e os cursos de Administração e Logística autorizados com nota 4.

Assim, no último dia 31, a etapa final se concretizou com a publicação do credenciamento da Faculdade de Gestão Woli – FGW, no Diário Oficial da União, assinado pelo Ministro da Educação Abraham Weintraub.

Credenciada como Instituição de Ensino Superior na modalidade a distância, a FGW terá sua sede em Araxá (MG) e contará, incialmente, com 15 polos distribuídos em cidades e capitais brasileiras nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.

Em nível superior, serão ofertados, a princípio, os quatro cursos de graduação autorizados, Administração (bacharelado), Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial e Logística (superiores de tecnologia). Dezenas de cursos de Pós-graduação estarão em oferta, com foco no mercado de trabalho e em áreas específicas, dentre eles os cursos de MBA em Gestão Empresarial, Gestão de Serviços no Varejo, Psicologia Organizacional e do Trabalho, RH Estratégico, Gestão Integrada da Qualidade, Gestão de Cooperativas de Crédito, Empreendedorismo Digital e Gestão de E-Commerce, entre outros.

A FGW configura-se como uma ponte entre o aluno e o mercado de trabalho possibilitando a “travessia” de sucesso para seu aluno. O evento de lançamento será realizado no dia 14 de novembro, no Teatro Municipal de Araxá a partir das 18h30.