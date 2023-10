Araxá realiza a Conferência Municipal de Cultura na próxima segunda (30); inscrições estão abertas

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) promove a Conferência Municipal de Cultura de Araxá na próxima segunda-feira (30), das 8h às 18h, no auditório da Prefeitura de Araxá.

O evento tem o objetivo de elaborar pautas e propostas para cultura local, além de estabelecer os delegados que representarão a cidade na Conferência Estadual. Toda a classe cultural do município e comunidade está convidada a participar.

A programação conta com seis eixos de discussão que envolvem questões ligadas ao sistema nacional de cultura como marcos legais, democratização e acesso, diversidade, identidade, patrimônio, renda, sustentabilidade e acesso às artes e linguagens digitais.

“É um momento das pessoas se unirem para colocar em pauta tudo que está sendo feito, com o que pode melhorar. A partir das sugestões, duas propostas entre os seis eixos serão selecionadas para a Conferência Estadual, que poderão ser escolhidas para a Nacional”, destaca a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa.

Inscrições

Para participar, é necessário se inscrever até a próxima sexta-feira, 27 de outubro (horário limite é às 14h). As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet pelo link ( https://tinyurl.com/4yakn56j ) ou acessando pelo site da Fundação Cultural Calmon Barreto ( www.fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br ).

“Cada pessoa deve selecionar apenas um eixo de discussão. As vagas são limitadas e estão sujeitas à lotação do espaço. Por isso, é recomendado que a inscrição seja realizada com antecedência”, complementa Cynthia.



Eixos de Discussão

– Eixo 1 – Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura (Mediadora: Patrícia Melo);

– Eixo 2 – Democratização do Acesso à Cultura e Participação Social (Mediadora: Tatiana Mucci);

– Eixo 3 – Identidade, Patrimônio e Memória (Mediador: Bráulio Ramos);

– Eixo 4 – Diversidade Cultural e Transversalidade de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural (Mediadora: Priscila Garcia);

– Eixo 5 – Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade (Mediadora: Priscila Rocha);

– Eixo 6 – Direito às Artes e Linguagens Digitais (Mediador: Edilson Palhares).

A cartilha da conferência, com o detalhamento de discussão de cada eixo pode ser acessada pelo link ( https://tinyurl.com/y2snpumw ).

Programação

8h: Credenciamento;

9h: Abertura;

9h30: Apresentação dos seis eixos temáticos;

11h: Formação dos grupos de trabalho;

12h: Intervalo para almoço;

13h30: Retorno aos grupos de trabalho;

15h: Plenária de apresentação das propostas;

16h30: Eleição de delegados para a Etapa Estadual;

17h: Encerramento.