Araxá recebe cinema drive-in com sessões gratuitas

Foto: Danilo Ramos

O Cine Autorama, em parceria com o Grupo Zema, leva pela primeira vez o projeto de cinema drive-in itinerante mais bem-sucedido do país à cidade de Araxá (MG), com uma programação a ser exibida nos dias 11 e 12 de novembro com os sucessos de bilheteria como “Pets: A Vida Secreta dos Bichos”, “Aquaman”, “Minha Mãe é Uma Peça 3” e “Bohemian Rhapsody”.

As sessões serão realizadas em dois horários: 19h e 22h, sempre no Parque de Exposições Agenor Lemos. Os moradores da região poderão aproveitar o evento com a família e amigos de forma inteiramente gratuita. Os ingressos estão disponíveis no site www.sympla.com.br/cineautorama desde o dia 4 de novembro (quarta-feira) e seguirão sendo distribuídos até o início da primeira sessão (vagas limitadas).



A limitação será de até quatro pessoas por veículo, para que casais com filhos possam participar. Porém, é necessário que compareçam juntas no mesmo carro apenas pessoas que estejam convivendo durante o período de distanciamento social ou que residam unidas na mesma casa. Também será mantida uma distância mínima de 2 metros entre os veículos.



O projeto é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio de Zema, apoio Uirapurus Arte e Cultura e Drogaria Araújo, com realização Brazucah Produções e Ministério do Turismo, Governo Federal.

Serviço Zema – Cine Autorama Drive-in



11 de novembro (quarta-feira);

Pets: A Vida Secreta dos Bichos 1, às 19h00;

Aquaman, às 22h00.



12 de novembro (quinta-feira);

Minha Mãe é Uma Peça 3, às 19h00;

Bohemian Rhapsody, às 22h00