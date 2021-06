Araxá recebe doses da AstraZeneca para comorbidades 45+ e portadores de deficiência permanente 18+

A partir desta quarta-feira (2) Araxá amplia a vacinação contra a Covid-19 para mais grupos prioritários. O município recebeu mais 1.848 doses para aplicação da 1ª dose da AstraZeneca, destinada para pessoas com comorbidades a partir de 45 anos e portadores de deficiência permanente entre 18 e 59 anos, que sejam beneficiários do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou não.

A imunização desse público acontece das 8h às 16h nesta quarta (2) e sexta-feira (4), em dois pontos: no Ginásio Dom Bosco para pedestres e no Expominas na modalidade drive-thru.

No momento da vacinação, são exigidas cópias (xerox) dos seguintes documentos: CPF, RG, comprovante de residência e Cartão do SUS (se tiver). O grupo de beneficiários também deve apresentar cópia do cartão do BPC.

Pessoas com comorbidades ou deficiência permanente também devem apresentar a declaração legível do médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica. As declarações apresentadas serão de total responsabilidade da pessoa e do médico.

Campanha Vacinação Solidária

A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.