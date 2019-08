Araxá recebe edição 2019 do Arte da Palavra

O Sesc oferece o projeto Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras, em sua terceira edição. Trata-se de uma ação cuja essência é a formação de leitores e a divulgação de novos autores. Composta por três circuitos (Autores, Oralidade e Criação Literária), a iniciativa, atuante em todo o país, chega a Araxá no dia 20 de agosto, a partir das 19h, na unidade Sesc no município (rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha). A entrada é gratuita e não é necessário realizar inscrição.

Araxá receberá o circuito Autores, que promove mesas de debates com autores de outras localidades brasileiras. A ideia é que a itinerância, de âmbito nacional, envolvendo autores de diversas categorias da literatura brasileira, promova uma troca maior de experiências e ideias entre autores e público. Os artistas que participam do projeto são selecionados por meio de curadoria coletiva, realizada por especialistas do Sesc de todo o país. Os convidados desta edição serão o escritor e artista visual Renato Moriconi, natural de Taboão da Serra/São Paulo, e a escritora Marília Lovatel, de Fortaleza/Ceará.

Há hoje, no Brasil, uma diversidade de vozes literárias em constante e viva produção. Boa parte desses artistas é pouco conhecida fora das localidades onde atua, o que demanda uma necessidade de intercâmbio desses autores para fazer circular suas obras e ideias, possibilitando o conhecimento de diferentes vertentes literárias em diversas regiões.

Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras

É um circuito atuante em todas as regiões do país que estimula a formação de leitores e a divulgação de novos autores, além de valorizar obras e escritores brasileiros e as novas formas de produção e fruição literária. Com um circuito de autores e outro de apresentações que privilegiam a oralidade, pretende-se que diversas possibilidades de manifestações literárias sejam contempladas. Como ação de complemento formativo, é oferecido também um circuito voltado para a reflexão e a criação literária.

SERVIÇO

Arte da Palavra em Araxá

Realização: dia 20 de agosto (terça-feira)

Horário: a partir das 19h

Local: Sesc Araxá (Salão Dona Beja: rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha)

Entrada gratuita.

Informações para o público: (34) 3201-8100