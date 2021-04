Araxá recebe remessa com 2.405 doses de vacina contra Covid-19

Araxá recebe, nesta terça-feira (13), mais uma remessa com 2.405 doses de vacinas contra a Covid-19. Destas, 950 doses serão para a realização da primeira etapa da vacinação no grupo da faixa etária de 68 anos e outras 15 para a aplicação de primeira dose em profissionais das Forças da Segurança, conforme determinado pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o Ministério da Saúde, é considerado grupo prioritário das Forças de Segurança nesta etapa da vacinação os trabalhadores envolvidos em atendimento e transporte de pacientes, resgates e atendimento pré-hospitalar, ações de vacinação contra a Covid-19 e de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público, independentemente da categoria.

Outras 1.440 doses que chegam no município nesta terça-feira serão para a aplicação da segunda dose, sendo 630 doses destinadas ao grupo da faixa etária de 70 a 74 anos e 810 doses para os profissionais de saúde.

Campanha Vacinação Solidária



A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.