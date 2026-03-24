Araxá recebe Selo Ouro em alfabetização pelo segundo ano consecutivo em cerimônia em Brasília

Pelo segundo ano consecutivo, Araxá conquista reconhecimento nacional na educação. O município alcançou a categoria Ouro no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, concedido pelo Ministério da Educação (MEC).

A premiação ocorreu nesta segunda-feira (23), em Brasília, durante cerimônia que reuniu autoridades de todo o país, incluindo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Educação, Camilo Santana. Representando Araxá, participaram o prefeito Robson Magela, a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, e a coordenadora pedagógica Fabiola Melo. Com o resultado, o município se posiciona como destaque nacional em alfabetização infantil, superando, inclusive, as metas previstas para 2030.

O selo integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), iniciativa do Governo Federal que reconhece redes públicas de ensino com ações efetivas para garantir que crianças estejam alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental. Entre os critérios analisados estão a qualidade da gestão educacional, a formação continuada dos professores, o acompanhamento sistemático do desempenho dos alunos, a redução das desigualdades e a adoção de práticas pedagógicas eficientes. Araxá atendeu integralmente às exigências e, em alguns pontos, superou os parâmetros estabelecidos pelo MEC.

Para a secretária de Educação, Zulma Moreira, o reconhecimento consecutivo reforça o compromisso da rede municipal com a alfabetização. “Receber esse reconhecimento pelo segundo ano consecutivo mostra que a alfabetização tem sido prioridade em Araxá. O Selo Ouro é resultado do esforço diário dos nossos professores e professoras alfabetizadores, aliado ao investimento em formação continuada, acompanhamento pedagógico e foco na aprendizagem dos nossos alunos”, explica.

O prefeito Robson Magela também destacou a importância do trabalho coletivo para a conquista. Segundo ele, o resultado reflete o planejamento e investimentos constantes na área. “Educação não é gasto, é investimento. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, com ações que realmente fazem a diferença na vida das nossas crianças”, afirma.