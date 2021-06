Araxá registra queda de mais de 50% na média de novos casos de Covid-19 com as atuais restrições

Em vinte dias, quando iniciaram as atuais medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 em Araxá, a média móvel do número de casos caiu consideravelmente.

Na semana que antecedeu os Decretos 314 e 333, entre os dias 22 e 28 de maio, o município havia registrado 14 óbitos pela doença e 761 novos casos de Covid-19, o que significa uma média de 108 novos casos por dia.

Desse período até agora, Araxá registrou recorde no número de novos casos em 24 horas, com 229 infectados no boletim do dia 1º de junho. Já no último boletim, foram contabilizados 36 novos casos. Houve também recorde no número de óbitos, com 7 vítimas registradas no boletim do dia 7 de junho.

Conforme os dados desta semana (até o dia 17), a média de novos casos registrados caiu para 51 por dia, ou seja, mais da metade quando comparado à semana que antecedeu o decreto. Já a média de registro diários de óbitos caiu 60%.

Para o prefeito Robson Magela, as medidas adotadas e a intensificação do trabalho de fiscalização da equipe da Prefeitura de Araxá foram imprescindíveis para a queda dos números.

“Desde a última quarta-feira (9) temos visto a diminuição no número de novos casos. Isso mostra o quanto foi importante agirmos na hora certa para evitar o avanço da doença no município”, afirma.

O decreto, em vigor desde o dia 29 de maio, teve como principais medidas o toque de recolher diariamente a partir das 21h até 5h, a proibição de qualquer tipo de reunião presencial com mais de 9 pessoas e a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento.