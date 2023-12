Concurso de Novos Talentos: conheça os vencedores da edição de 2023

Uma disputa acirrada marcou a grande final do Concurso de Novos Talentos 2023. Oito artistas disputaram o título de campeão em suas categorias. Em uma noite com muitas surpresas, quatro deles levaram o troféu para casa.

As apresentações tiveram início com os candidatos da categoria instrumental infantil. Tocando viola de corda, João Vitor Marques executou “J.S Bach Cello Suite”, enquanto no violão, Miguel Lucas apresentou “Dragon Ball Z CHA-LA HEARD-CHA-LA”.

No instrumental adulto, Diogo Garcia trouxe “Fantasie Impromptu Chopin” no piano e João Luiz Moço, uma música autoral intitulada “Seu Vicente” e executada no violão.

As apresentações foram encerradas com a categoria vocal. Na modalidade infantil, Lindamiria cantou “Nuvem de Lágrimas” e Rafael Fróes, “Canário Prisioneiro”. Na modalidade adulto, Júlia Zanini trouxe “I Have Nothing”, de Whitney Houston e Maria Clara apostou em Adele com a música “Don’t You Remember”.

Resultado

Após a análise geral dos jurados, que destacaram o aumento do nível da competição, foi anunciado o resultado da grande final.

Na categoria instrumental infantil o campeão foi João Vitor, que comemorou bastante o resultado. No instrumental adulto, João Luiz conquistou nota total de todos os jurados. “Subir no palco sempre é bom. A disputa foi muito acirrada e estou muito grato por esse resultado”, comentou.

Na categoria vocal infantil o campeão foi Rafael Fróes. “A felicidade é muito grande, eu não esperava ganhar e tenho certeza de que este momento será um impulso para que eu me dedique cada vez mais”, disse.

No vocal adulto, Júlia Zanini venceu e convenceu. Ela também levou o prêmio

“Novos Talentos – Internet”. “Eu participei em 2019 e fiquei em quarto lugar, ainda na categoria infantil. Voltar a este palco foi realizador. É simplesmente um sonho”, comemorou.