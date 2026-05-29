Araxá se torna a Capital Latino-Americana do Antigomobilismo no Feriado de Corpus Christi

Em sua 26ª edição, o icônico Brazil Classics Show reúne colecionadores de elite, relíquias históricas da indústria automotiva mundial e o prestigiado concurso de elegância na área externa do Tauá Grande Hotel.

Entre os dias 3 e 7 de junho de 2026, o cenário cinematográfico do Tauá Grande Hotel do Barreiro, em Araxá(MG), se transforma em ponto de encontro dos maiores colecionadores e entusiastas de carros antigos do continente. Consagrado como um dos principais eventos de carros antigos da América Latina, o Brazil Classics Show, promove um encontro de imersão histórica sobre rodas, exibindo modelos clássicos, raros e originais que marcaram épocas e gerações.

Organizado pelo Veteran Car Club de Minas Gerais, o encontro atua como um verdadeiro polo de resgate histórico, valorizando a tecnologia e o design automotivo global. Além da aguardada exposição de veículos que encanta o público pela autenticidade e nível de conservação, a programação oficial conta com a tradicional premiação dos modelos de destaque e avaliações técnicas rigorosas conduzidas

por juízes especializados em carros de coleção.

O tema da edição 2026 presta homenagem a grandes ícones da história automotiva mundial, com destaque para os veículos de Design Italiano, a clássica Mercedes-Benz W107 e a tradicional Volkswagen Kombi, modelos que marcaram gerações e seguem despertando admiração entre colecionadores e apaixonados por carros antigos.

Nesta edição, além dos veículos originais com mais de 30 anos de fabricação, o evento também abrirá espaço para os chamados “Novos Clássicos”, modelos fabricados entre 1996 e 2006. Essa novidade amplia ainda mais o interesse do público e dos colecionadores. A programação oficial de atividades ainda conta com o emblemático leilão de automóveis antigos, considerado um dos momentos mais

aguardados pelos investidores e entusiastas.

O evento espera atrair 25 mil visitantes e movimenta de forma expressiva o mercado da alta cultura, turismo de luxo e a economia da região. Para além dos motores, as tardes do encontro contarão com uma praça de alimentação com o melhor da gastronomia mineira tradicional, integrada a uma seleta e sofisticada programação cultural que soma mais de 20 espetáculos com jazz, blues e dança.

Sobre o Brazil Classics Show: Reconhecido como um dos mais importantes encontros de antigomobilismo da América Latina, o Brazil Classics Show reúne a cada 2 anos colecionadores, historiadores e entusiastas na cidade de Araxá (MG). Com o foco na autenticidade, conservação e elegância dos automóveis, atua como uma embaixada de preservação da memória tecnológica e cultural mundial, integrando turismo de luxo, cultura de excelência e impacto socioeconômico na região mineira.