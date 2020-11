MG app permite que motoristas façam download de CRLV digital

O MG app – Cidadão, aplicativo oficial do Governo de Minas, agora permite que os motoristas baixem o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). Para fazer o download do documento digital é preciso acessar o menu “Veículos e Condutores” e clicar em “CRLV Digital – PDF”.

O CRLV é baixado em formato PDF e deve ser impresso pelo usuário em papel simples, tamanho A4, sem necessidade de autenticação. Segundo a legislação vigente, o documento em PDF é válido quando apresentado impresso. Caso o motorista queira mostrar o certificado na tela do celular, é necessário utilizar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

“Acompanhando sempre as evoluções tecnológicas, o CRLV Digital traz comodidade aos usuários e proprietários de veículos. O sistema é seguro e gratuito”, destaca o diretor-geral do Detran-MG, delegado Kleyverson Rezende.



Aplicativo

O MG app está disponível para Android e iOS e possui mais de 1 milhão de downloads. O diretor central de Atendimento Eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Damião Rocha, explica a importância de se reunir, em um único espaço, serviços públicos importantes para o cidadão mineiro.

“Traz mais facilidade de acesso aos cidadãos, que não precisam de muitos aplicativos instalados para resolver seus problemas. Mais de 50 serviços estão cadastrados no MG App e novas funcionalidades estão sempre sendo incorporadas”, ressalta.

Serviços do DER-MG

Na última semana, O MG app – Cidadão também agregou novas funcionalidades vinculadas ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG). Agora, é possível cadastrar pelo aplicativo ocorrências relacionadas às rodovias estaduais e ao transporte intermunicipal e da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Saiba mais neste link.

É possível reportar, por exemplo, buracos na pista, necessidade de sinalização, solicitação de capina e de limpeza de placas, entre outras demandas. No caso do transporte intermunicipal e da RMBH, está disponível o cadastro de ocorrências como superlotação de veículos, defeitos mecânicos, excesso de velocidade, descumprimento de quadro de horário e de itinerário, entre outras.