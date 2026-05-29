Ação da Polícia Civil apreende maconha e investiga possível tráfico em Araxá

A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou nesta sexta-feira (29) informações sobre uma ação de combate ao tráfico de drogas que resultou na apreensão de uma quantidade considerável de substância semelhante à maconha em Araxá. A ocorrência foi registrada em um imóvel no bairro Padre Alaor.

De acordo com a corporação, as investigações tiveram início no dia 27 de março deste ano, após o recebimento de denúncias indicando a possível prática de tráfico ilícito de entorpecentes no local.

Com base nas informações levantadas, os policiais civis realizaram diligências e se deslocaram até a residência suspeita, onde localizaram o material entorpecente. Durante a abordagem, o morador, um homem de 29 anos, afirmou ser apenas usuário e alegou que a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio.

O suspeito foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento e, após os procedimentos de praxe, foi liberado. Apesar disso, o caso segue sob investigação para apurar a real destinação da substância e eventual configuração do crime de tráfico.

A ação foi conduzida pela equipe da Delegacia de Homicídios e Narcóticos da 2ª Delegacia Regional de Araxá, sob coordenação do delegado Jéferson Leal da Silva, com apoio do delegado regional Valter André Biscaro Salviano, além de escrivães e investigadores da unidade especializada.

Segundo a Polícia Civil, o procedimento ainda não foi concluído e novas diligências poderão ser realizadas nos próximos dias para o avanço das apurações.