CBMM e Prefeitura de Araxá firmam parceria para ampliar castrações de cães e fortalecer a saúde pública no município

A CBMM, líder na produção e comercialização de produtos de Nióbio, e a Prefeitura Municipal de Araxá firmaram nesta quinta-feira, 28 de maio, uma parceria para a realização de mutirões de castração e identificação de cães, fortalecendo as ações de saúde pública e o bem-estar animal no município.

A iniciativa prevê a realização de mais de 800 castrações em três mutirões ao longo dos próximos 12 meses, com programação conduzida pela Vigilância em Saúde, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. Os animais também receberão microchip de identificação, com registro das principais informações para acompanhamento e controle populacional.

De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) e do Instituto Pet Brasil, divulgados em 2024, o país conta com cerca de 160,9 milhões de animais de estimação, sendo 62,2 milhões de cães. Nesse contexto, as campanhas de castração contribuem para o controle populacional, a redução do abandono animal e a prevenção de zoonoses, além de promover mais saúde e qualidade de vida para toda a comunidade.

Desta forma, a parceria entre a CBMM e a Prefeitura de Araxá reforça as ações já desenvolvidas pelo município nas frentes de zoonoses e bem-estar animal. Em 2025, foram realizados mais de 20 mil procedimentos clínicos, incluindo medicações, curativos e microchips, segundo dados da Prefeitura .

“O cuidado com a saúde pública e o desenvolvimento da comunidade fazem parte da trajetória da CBMM em Araxá. Acreditamos na importância de apoiar iniciativas que geram impacto positivo e duradouro, contribuindo para o bem-estar coletivo e dos animais, para a construção de uma cidade cada vez mais saudável e segura”, destaca Alexandre Reple, Diretor Industrial da CBMM.

Presente em Araxá há mais de 70 anos, a CBMM mantém sua trajetória ligada ao desenvolvimento do município, apoiando iniciativas nas áreas de educação, saúde, esporte, cultura, empreendedorismo e voluntariado.