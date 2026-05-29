Secretaria de Turismo lança roteiros curtos para ajudar visitantes a conhecerem Araxá

Quem visita Araxá agora conta com uma nova ferramenta para aproveitar melhor tudo o que a cidade tem a oferecer. A Secretaria Municipal de Turismo lançou dois roteiros turísticos digitais: um guia para quem tem apenas um dia disponível e outro para visitantes que desejam passar um final de semana completo no município. Os materiais reúnem atrações, experiências, dicas de passeios, gastronomia e informações úteis para facilitar o planejamento da viagem.

A iniciativa surgiu a partir da percepção de uma demanda crescente entre turistas que passam pouco tempo na cidade, especialmente visitantes que vêm a trabalho ou para compromissos rápidos e acabam trazendo familiares. Nesses casos, os roteiros oferecem sugestões organizadas para que todos possam aproveitar a estadia e conhecer os principais atrativos de Araxá.

Os guias apresentam opções como o Complexo do Barreiro, Grande Hotel e Termas, fontes minerais, museus, igrejas históricas, o Mirante do Cristo, além de experiências ligadas à gastronomia, cultura, artesanato e natureza. O roteiro de final de semana inclui ainda atrações complementares e experiências voltadas ao turismo de contemplação e lazer.

A secretária municipal de Turismo, Alda Sandra Barbosa Marques, destaca que os materiais foram desenvolvidos para tornar a experiência dos visitantes mais prática e acolhedora. “Muitas pessoas chegam a Araxá sem saber exatamente o que visitar ou como organizar o tempo disponível. Esses roteiros foram criados justamente para facilitar essa experiência, apresentando os principais atrativos da cidade de forma simples e organizada. É uma maneira de acolher melhor nossos visitantes e valorizar tudo o que Araxá tem de melhor.”

Os roteiros estão disponíveis gratuitamente no portal oficial do turismo de Araxá, o Visite Araxá! , e também no instagram @‌visitearaxa. Os materiais podem ser acessados antes mesmo da viagem, permitindo que cada visitante escolha a experiência que mais combina com o tempo disponível.

A Secretaria Municipal de Turismo também trabalha na elaboração de novos roteiros, incluindo opções voltadas ao turismo de aventura e às experiências ao ar livre.