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Gustavo Bomfim: Araxá, a capital do Mountain Bike? Será?!

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Gustavo Bomfim: Araxá, a capital do Mountain Bike? Será?!

Há anos frequento o Complexo do Barreiro semanalmente para atividades físicas, além dos já tradicionais e diversos eventos sociais ao longo do ano. Recentemente, em um dos Domingos pela manhã fiquei surpreso e contente com a enorme quantidade de pessoas passeando por lá, porém insatisfeito com a desorganização e falta de segurança, principalmente para os pais que levam crianças e para os que optam pelo programa utilizando as bicicletas.

Essa atmosfera criada em Araxá pelo Campeonato Internacional de Mountain Bike há mais de duas décadas é sensacional em vários aspectos; Divulgação internacional da região, impacto direto na economia da cidade e estímulo à prática esportiva.

Com estes dois cenários, vocês não acham que Araxá mereça uma condição melhor que conecte a cidade ao complexo? Uma ciclofaixa que interligue a Expominas ao Barreiro? E se substituíssemos o mato que desse trajeto por um paisagismo? Quem sabe um parque linear com espécies do cerrado e pontos de apoio e parada?!

*Imagens geradas por I.A. somente para ilustração de Estudo de Implantação de Ciclofaixa. 

A distância de aproximados 4,4km não requer grandes investimentos e não precisa vir necessariamente dos cofres municipais, pode ser viabilizado através de parcerias público-privadas, ou editais federais que fomentam mobilidade urbana.

*Imagens geradas por I.A. somente para ilustração de Estudo de Implantação de Ciclofaixa. 

Uma implantação de toda essa infra estrutura nos colocaria em outro nível para receber ainda melhor eventos como este, e quem sabe voltar a receber etapa do UCI, além de propiciar mais conforto e segurança para o dia a dia dos frequentadores.

*Imagens geradas por I.A. somente para ilustração de Estudo de Implantação de Ciclofaixa. 

Gustavo Bomfim, arquiteto e urbanista. 

O conteúdo assinado não reflete, necessariamente, a opinião do Diário de Araxá.

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4 Comentários

  1. Leandro
    Leandro

    Já tivemos várias e várias solicitações desse nível, em outras oportunidades. quem sabe sai agora. a primeira foi em 2012.

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  2. Roberta Santos
    Roberta Santos

    Incrível sua iniciativa! A ciclovia dará muito mais segurança para nós que gostamos de pedalar! Eu mesma nunca fui pedalando com minha filha porque tenho medo de colocá-la em situação de risco! Espero que tenhamos apoio nesta causa!

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  3. Paulo de Souza Jr
    Paulo de Souza Jr

    Ótima iniciativa, Bomfim – tomara que o poder público acolha sua ideia e a coloque em prática! Nossa cidade está precisando de intervenções urbanas como esta que você propôs. Parabéns!

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  4. José Luciano da Silva Filho
    José Luciano da Silva Filho

    Parabéns Gustavo. Excelente iniciativa e com certeza, uma grande ideia onde podemos unir várias coisas no mesmo projeto. Deixar o caminho mais seguro, atraente, incentivo ao cuidado com nossa flora e fauna. Abraço meu irmão.

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