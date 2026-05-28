Gustavo Bomfim: Araxá, a capital do Mountain Bike? Será?!

Há anos frequento o Complexo do Barreiro semanalmente para atividades físicas, além dos já tradicionais e diversos eventos sociais ao longo do ano. Recentemente, em um dos Domingos pela manhã fiquei surpreso e contente com a enorme quantidade de pessoas passeando por lá, porém insatisfeito com a desorganização e falta de segurança, principalmente para os pais que levam crianças e para os que optam pelo programa utilizando as bicicletas.

Essa atmosfera criada em Araxá pelo Campeonato Internacional de Mountain Bike há mais de duas décadas é sensacional em vários aspectos; Divulgação internacional da região, impacto direto na economia da cidade e estímulo à prática esportiva.

Com estes dois cenários, vocês não acham que Araxá mereça uma condição melhor que conecte a cidade ao complexo? Uma ciclofaixa que interligue a Expominas ao Barreiro? E se substituíssemos o mato que desse trajeto por um paisagismo? Quem sabe um parque linear com espécies do cerrado e pontos de apoio e parada?!

A distância de aproximados 4,4km não requer grandes investimentos e não precisa vir necessariamente dos cofres municipais, pode ser viabilizado através de parcerias público-privadas, ou editais federais que fomentam mobilidade urbana.

Uma implantação de toda essa infra estrutura nos colocaria em outro nível para receber ainda melhor eventos como este, e quem sabe voltar a receber etapa do UCI, além de propiciar mais conforto e segurança para o dia a dia dos frequentadores.

Gustavo Bomfim, arquiteto e urbanista.

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