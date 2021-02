Araxá vacina 244 idosos com mais de 90 anos no sistema drive-thru

A Prefeitura de Araxá realizou no sábado (13) a vacinação dos idosos a partir de 90 anos pelo no sistema drive-thru. Ao todo, foram imunizados 244 pessoas em quatro unidades de saúde da cidade. A Unisul e Unileste foram os pontos que vacinaram o maior número de idosos, com 80 e 78 aplicações, respectivamente, enquanto a Unisa aplicou 56 e a Uninorte, 30.

“O resultado desta vacinação foi extremamente positivo. Nossa expectativa era de vacinar cerca de 400 idosos e alcançamos mais de 60% do número que esperávamos. Muitos desses idosos acima de 90 anos também já foram imunizados nas instituições de longa permanência. Com a aplicação em quem tem restrição de mobilidade, que será feita nesta semana, acreditamos alcançar a grande maioria dos idosos”, destaca a secretária municipal de Saúde, Diane Dutra.

Ao todo, foram vacinadas no município 1.688 pessoas, sendo 244 com mais de 90 anos atendidos por drive-trhu, 193 idosos moradores de instituições de longa permanência e 1.251 profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus.